„Na jednání mimo jiné zaznělo, že již letos letos na jaře začne výstavba přímé větve na mimoúrovňové křižovatce Bezděčín na exitu 39, která umožní přímé napojení z dálnice D10 ve směru od Prahy na silnici I/16 směrem na Mělník a I/38 směrem na Nymburk. V ideálním případě by se mohla tato stavba stihnout do září 2023, aby byla hotova před zahájením řepné kampaně,“ uvedla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Nová silnice na Plazy

Při páteční návštěvě ministra dopravy se za účasti zástupců magistrátu, kraje, silničářů, policistů a dalších hostů mluvilo o konkrétních termínech dalších staveb, které by měly ulevit dopravě přímo v Mladé Boleslavi.

Zásadními stavbami, které ovlivní dopravu v Mladé Boleslavi i přilehlém regionu, bude výstavba mimoúrovňové křižovatky nad dálnicí D10 u Kosmonos, která by mohla začít již v polovině letošního roku a v ideálním případě skončit do konce roku 2024. Navazující stavbou by pak měla být tříproudá přeložka silnice I/16 od MÚK Kosmonosy k Martinovicím, která by se mohla začít stavět v roce 2025.

Právě tyto stavby, které kromě jiného umožní dopravu po další připravované komunikaci do průmyslové zóny Plazy, výrazně ulehčí celé oblasti i městu. Mezi těmi stěžejními stavbami přímo pro Mladou Boleslavi je i dlouho plánované rozšíření třídy Václava Klementa, které by podle současných výhledů mělo začít na jaře 2024.

„Jsem velmi rád, že se všechny tyto připravované stavby výrazně posunuly kupředu právě díky aktivitě pana ministra Kupky," zhodnotil situaci primátor Raduan Nwelati.