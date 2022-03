Jde o poněkud atypický příběh, který má ale díky zmíněnému projektu šťastný konec. Muž ze Slovenska totiž původně vůbec nemířil do Mladé Boleslavi, ale do zmíněného Varnsdorfu. V tomto městě na něj měla čekat přítelkyně, a také slíbené zaměstnání.

„Vzhledem k tomu, že cesta z jeho slovenského bydliště byla velmi dlouhá, složitá a plná přestupů, omylem vystoupil na mladoboleslavském hlavním nádraží,“ uvedla Šárka Charousková, mluvčí magistrátu. Než si stačil chybu uvědomit, jeho vlak odjel a on zůstal v Boleslavi zcela bez peněz a možností kohokoliv kontaktovat.

První noc přespal na ulici. Pak se dozvěděl o středisku Naděje a vyhledal zdejší zaměstnance. Ti mu zprostředkovali cestu přímo k vedoucímu odboru bezpečnosti a prevence kriminality Vladislavu Královi. Ten stál u zrodu projektu, který pomáhá lidem bez domova s návratem do původního bydliště.

„Nejprve bylo nutné zjistit, zda se nejedná o osobu, po níž by pátrala policie. Musíme rovněž vždy prověřit, jestli nemá nějaké pohledávky vůči městu Mladá Boleslav. Souběžně sepíšeme žádost o poskytnutí finančního daru v podobě zakoupení jízdenky, a také hledáme vhodný spoj, v tomto případě to bylo do Varnsdorfu," popsal postup Vladislav Král.

Mezitím se zmíněný muž stále aktivně pokoušel hledat alespoň brigádu, aby si na cestu vydělal sám. Všechny pracovní agentury ho ale s poukazem na jeho pokročilý věk odmítly. Proto do doby, než se jeho záležitost vyřídí, přebýval v azylovém středisku Naděje. Vše se ale podařilo úspěšně vyřešit, takže ve středu 1. prosince muž odcestoval do svého původního cíle, tedy do Varnsdorfu.

Mladá Boleslav už podobným způsobem pomohla 38 lidem bez domova.