/FOTOGALERIE/ Bez pokut i bez větších problémů. Takový byl z pohledu středočeské policie víkend, během něhož silnice kolem pomezí Mladoboleslavska a Libereckého kraje ovládlo dění kolem Rally Bohemia. S předstihem mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková vyzývala řidiče k ohleduplnosti, k důslednému dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu, respektování dopravního značení v místech silničních uzavírek i k odpovědnosti při parkování u míst rychlostních zkoušek; diváky pak upozorňovala na zákaz přebíhat trať.

Rally Bohemia: ze startu rychlostní zkoušky na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/Michal Bílek

Nic z toho nepřinášelo vážnější komplikace, do nichž by se museli policisté opřít. „Diváci až na ojedinělé výjimky dodržovali naše pokyny k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Většinu prohřešků jsme vyřídili domluvou,“ shrnula Nováková dění poté, co k nedělní 18. hodině policisté bezpečnostní opatření související se závodem ukončili. Na twitteru dokonce policie vyslovila divákům poděkování za jejich ukázněnost – s dodatkem, že řešené prohřešky byly jen ojedinělé. Mluvčí dále připomněla, že během závodu policisté na Mladoboleslavsku nemuseli řešit žádnou závažnější dopravní nehodu – byť v souvislosti s ním tradičně houstne provoz (a to i v místech, kde jindy vyšší dopravní zátěž nebývá obvyklá).