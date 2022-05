Lékaři dále v rámci Dne melanomu zachytili u tří pacientů nezhoubný kožní útvar – bazaliom. Všem bylo doporučené odstranění tohoto útvaru. „Dostavili se také někteří pacienti s nálezem atypických névů, kteří se přiznali, že se jedná o jejich první dermatologické vyšetření. Tyto pacienti jsme ponaučili o nutnosti pravidelných kontrol,“ uvedla primářka.

Častými nálezy byly také například benigní kožní léze, seborrhoické bradavice, verruka, histiocytomy nebo angiomy. Pacienti trpící aktinickou (solární) keratózou (vyskytující se hlavně na hlavě a v obličeji) byli poučeni o vhodnosti objednání na kožní ambulanci a následném řešení těchto projevů.

Den melanomu má všem připomínat závažnost melanomu a rizika spojená se vznikem tohoto onemocnění. Cílem preventivních programů je informovat o nadměrném opalování a spálení kůže. Lidé by měli mít na paměti, že je nutné používat ochranné krémy: děti do jednoho roku by neměly pobývat na přímém slunci vůbec (i do stínu proniká 50 % UV záření). Do 3 let jsou vhodné opakovací krémy s fyzikálními filtry, které obsahují mikropigmenty a žádné chemické látky. U starších dětí a dospělých je možné používat krémy s chemickými filtry nebo přípravky kombinovat. Také lze zakoupit oblečení s UV ochranou, běžné bavlněné oblečení totiž UV záření propouští.

Melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec, protože velmi brzo zakládá metastázy. Obě pohlaví jsou postižena přibližně stejně, i když ve střední Evropě je větší výskyt u žen. Nejvíce případů je diagnostikováno ve věkové skupině 60 - 64 let.