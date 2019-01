Mladá Boleslav – V úterý se konal již posedmnácté evropský Den melanomu. Připojila se k němu i Klaudiánova nemocnice, a to preventivní akcí, kdy si veřejnost mohla nechat bezplatně vyšetřit znaménka.

Této možnosti využilo více jak sto lidí a někteří nedočkavci na vyšetření čekali již od sedmé hodiny ranní. Většinou se jednalo o staré lidi. „Proto byly ve větší míře zastiženy seboroické – stařecké bradavice, dvakrát bazaliom, což je maligní nádor bez tendence metastazovat," říká primářka kožního oddělení Marie Štěpánová. U čtyř seniorů ale měla lékařka vážné podezření na skutečný melanom. Štěpánová dokonce udala, že si je jistá téměř na sto procent. Zdali se její obavy potvrdí, ukáže až histologické vyšetření.

Právě staří lidé jsou nejohroženější skupinou. Nejvíce případů nádorového onemocnění kůže je diagnostikováno ve věkové skupině šedesáti až šedesáti čtyř let. „Počty rostou meziročně napříč všemi věkovými kategoriemi. V Mladé Boleslavi jsme měli nejmladší osobu s melanomem ve věku devatenácti let," upozorňuje primářka Štěpánová.

Cílem preventivních programů je informovat o nadměrném opalování a spálení kůže. Lidé by neměli zapomínat na ochranné krémy a na paměti by měli mít, že děti do jednoho roku by na přímém slunci neměly pobývat vůbec.

Melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů, protože velmi brzo zakládá metastázy. Ve střední Evropě je prokázán vyšší výskyt u žen.