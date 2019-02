Stav stromů byl podle města opravdu na pováženou. „I když některé pokácené stromy vypadaly zdánlivě zdravě, jejich skutečný stav byl vždy vážný, ať už kvůli působení kůrovce a jiných hmyzích škůdců, hub v kořenových systémech, tak vlivem sucha a celkového oslabení,“ uvádí magistrát Mladé Boleslavi.



Boleslav si prý uvědomuje, že může být kácením také znepokojena mladoboleslavská veřejnost. Primátor tedy znovu ujišťoval, že se místo nich město vynasnaží vytipovat co největší stromy, které je ještě možné přesadit, to se zase ale pěkně prodraží. Znamená to vynaložení milionů korun. Co na samotné přesazování říká odborník?



Podle Lukáše Kaprála ze společnosti Covenant, která stromy přesazuje a patří v Česku mezi největší lze teoreticky přesadit stromy jakékoli velikosti. Pak je ale na pováženou ekonomická stránka věci. Přesadit velký strom, znamená investici v řádu milionu korun. „Asi 7 milionů stálo přesazení jírovce v Liberci, za to se dá vytvořit pěkný park. Každopádně efektivně, strojově u nás jde přesadit obvod do 150 centimetrů, což je kolem 30 až 40 let, záleží ale i na lokalitě a na druhu stromu,“ potvrdil expert.



Vše probíhá tak, že dělníci vykopají výsadbovou jámu, což se dělá strojově, poté se pomocí hydraulických lopat vyjme strom, který se vloží do předem vytvořené jámy. Vše by mělo probíhat v řádu hodin. Stromy lze však i převážet díky speciálnímu závlahovému systému. Všeobecně platí, že čím dříve se strom vrátí do země, tím lépe.



„Máme si 95 procentní úspěšnost, samozřejmě se občas něco nedá odhadnout. Jde to i v létě. V 35 stupňových vedrech to není ideální, ale dá se přesazovat v noci, nebo když není takový úpal. To samé v zimě, můžeme přesazovat po celé období vegetačního klidu, ale pokud je velký mráz, tak se stromům mohou poškodit kořeny,“ dodal Kaprál.



Celé přesazování je ale také pořádně drahé. Kaprál zmínil, že hodně záleží na počtu dřevin, ale také na vzdálenosti odkud kam budeme přesazovat. Pomocí strojů by to vyšlo na sedm až sto tisíc korun. Ideální je pro přesazování strom s průměrem kmene do 95 centimetrů. V Boleslavi s vytipováním vhodných „sazenic“ poradí botanik Václav Větvička.