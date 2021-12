Zaparkovat takzvaně na hulváta není počínání, nad nímž by se mnozí obzvlášť pozastavovali – nicméně v Benátkách nad Jizerou se odcházet od auta, které není pořádně kam postavit, nevyplácí. Právě na nesprávné parkování se tam dlouhodobě zaměřují policisté z místního obvodního oddělení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

A jen od počátku srpna takových případů zaznamenali přes stovku, upozornila policejní mluvčí Babora Schneeweissová. S upřesněním, že dopravních přestupků na území města benátečtí policisté zjistili v období od 1. srpna do 30. listopadu celkem 115. Sedmadvacet z nich vyřešili na místě, kdy lze udělit pokutu až do výše dvou tisíc korun – a 88 přestupků předali k projednání úředníkům; v tomto případě může ve správním řízení padnout pokuta až do deseti tisíc.