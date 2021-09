Připomíná současně, že připravované ukázky nejsou určeny jen k pokoukání. Zapojit se prý může každý, kdo by měl zájem začít zpracovávat svůj plastový odpad. Zprvu v rámci workshopů – a ty by vbrzku měl doplnit i specializovaný Plastmakers Club.

„Například desku z víček lze zhotovit v několika jednoduchých krocích, kdy se dostatečný počet víček, v závislosti na velikosti desky, nejprve rozemele, následně vloží do olejem promazané formy a umístí do elektrické trouby rozehřáté na 200–230 stupňů. Poté se materiál pomocí lisu stlačí a nechá zchladnout,“ uvedla Celárková. S tím, že desku je dále možné různě upravovat či zpracovávat na další výrobky.

Se speciální pozvánkou přicházejí Plasmakers , chtějící veřejnosti představit, jak si s již nepotřebnými plasty poradit jinak než jejich odnesením do žlutého kontejneru na separovaný odpad. Přičemž hovoří o bezodpadové metodě „zero waste“. Právě takové možnosti dalšího využití plastů chtějí zástupci projektu v mladoboleslavské Pluhárně ukázat.

Využití 3D tisku v hudbě nebo třeba větší zapojení žen do oboru IT. I taková mohou být témata, o nichž bude o víkendu řeč v mladoboleslavské hale Pluhárna. Ta v sobotu i v neděli hostí třetí ročník Maker Faire Festivalu - kutilské přehlídky s představením řady zajímavých nápadů i nabídkou interaktivních workshopů.

