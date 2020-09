Rozhodně se však nedá říct, že by lidé vzali galanterie „útokem“, jako tomu bylo v březnu v začátcích koronavirové pandemie. „Je ale pravda, že se kupují více látky speciálně na roušky, lidé si berou více druhů látek po menším množství,“ odpověděla na dotaz Deníku Gabriela Kulová, která v Mladé Boleslavi provozuje galanterii. Lidé tak zatím nevykoupili vše jako v březnu. „Sehnala jsem asi kilo takové gumičky, která je jemná a šla by použít na roušky, ale kloboukovky moc nejsou,“ řekla.

Lucie Žídková z Kreibich galanterie v Mnichově Hradišti řekla, že lidé už průběžně nakupují rouškový materiál v podstatě od března. „Některé druhy gumiček ale od března stále nejsou, nedostaly se do obchodů,“ vysvětlila. Zatímco si lidé v případě plochých gumiček mohly vybírat z deseti typů, v současné době jsou rádi, když si mohou vybrat z poloviny. „Když něco seženu, tak beru nejvíc, co mají, protože to za chvilku zmizí,“ uvedla galanteristka. Vzpomněla i na dobu před pár měsíci, kdy lidé vykoupili i kapesníky a šátky – a z nich vyráběli roušky.

Pro dobrotu na žebrotu

Šití roušek na jaře koordinovala na Mladoboleslavsku facebooková skupina Roušky pro Mladoboleslavsko. Ta spojuje aktuálně zhruba 800 členů a podle vyjádření administrátora skupiny Martina Netušila se podařilo ušít a předat téměř 14 tisíc roušek. Bohužel, skupina nebude v případě druhé vlny aktivována. Důvodů je podle něj několik. „Ženy, které roušky šily, začaly chodit do práce, mají své starosti. Já jsem to i uzavřel z toho důvodu, že jsem se dozvěděl, že o nás kolovala zpráva, že jsme se na tom obohatili a vydělali. Rozhodl jsem se, že už nic dělat nebudu, pro dobrotu na žebrotu,“ řekl Deníku poměrně nečekanou zprávu Martin Netušil.

Ten jakýkoliv výdělek na této dobrovolnické činnosti kategoricky popírá. „Dělali jsme to zadarmo, dávali do toho svůj benzín, svůj čas, i jsme nějaké látky kupovali za své peníze. Řekl jsem, že nás nikdo pomlouvat nebude. Ať pomůže stát,“ řekl. Ten zpětně projevil přání poděkovat náměstkyni primátora Miroslavě Kašpárkové, která skupině pomáhala. „Prostě jsme se doslechli, že o nás kolují různé zvěsti. Skupinu už nebudeme aktivovat,“ dodal.

S potřebou ušitých bavlněných roušek se zatím nesetkala ani Petra Malátová, koordinátorka Dobrovolnického centra pro sociální oblast a Knihovnu Mladá Boleslav. Centrum sloužilo jako distribuční místo. „Lidem zůstaly roušky z jara, málokdo se jich zbavoval. Myslím, že tak lidé zásoby mají, nebo je ještě nakupují, dokud jsou,“ dodala.