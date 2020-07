Vše odstartovalo úderem druhé hodiny odpolední, kdy byl zažehnut pivní oheň. Pak už podle slov jednoho z organizátorů Libora Dlaska přišly na řadu soutěže.

Jako první se do lámání rekordů pustily děti. Pivo nahradila "dvoudecka" limonády a mohlo se jít na věc. Všem to ovšem natřela dívka, a to Hanka Kotková s výborným časem, a to bez jedné desetiny čtyři vteřiny. Poté se dítka školou povinná vrhla na skládání lahví do bas. I zde se proti sobě utkalo deset školáků. Tím nejrychlejším se nakonec stal Honza Němec.

Mámo, přivez pivo!

Také ženy se během pivních her nenudily. Rovněž ony pily na čas, ale jako jediné měly možnost zúčastnit se hodně zajímavé soutěže. Už samotný název mluví sám za sebe: Mámo, přivez pivo. "Na ženy čekala několik desítek metrů dlouhá dráha, při níž jezdily s rudlíkem, na kterém byl prázdný sud od piva. Navíc v ruce držely půllitr s vodou," uvedla pro Deník další z organizátorek pěčických pivních her. "Závodní" dráhu nejrychleji zdolala Romana Bartoňová s časem 9 vteřin a 13 setin, čím si dojela k vítězství a base piva.

Do štafety v pití piva na čas se nakonec přihlásily pouhé čtyři ženy. Nejrychleji do sebe pivo dostala Martina Rychecká s časem 8:53 vteřin.

Pomohly i ženy

Závěr pivní štafety nemohl patřit nikomu jinému, než mužům. Plný počet štafetistů ovšem nedorazil a tak se do boje o rekord připojilo také několik žen. Nakonec se sešlo 62 lidí. I když zlatavý mok mnohdy tekl soutěžícím nejen po obličeji, ale i po celém těle, hrdly jim nakonec dohromady proteklo více než 30 litrů piva. A výsledek? K vypití šesti desítek piv jim stačilo necelých deset minut!

Poté už na muže čekala soutěž v hodnu pivním sudem a závěrečná noční diskotéka.