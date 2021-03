Podle jedné z lektorek Lucy Lou Špalkové všechny ženy dorazily v bílém, případně takové barvě oděvu, který při tomto záření bude krásně svítit.

„Zájem o to je doslova obří. Stačí se podívat do sálu. Máme přes šedesát lidí,“ uvedla pro Deník Špalková a její kolegyně Lenka Šnajdrová doplňuje: „Je to první akce neonové zumby na Mladoboleslavsku. Nic takového se tu ještě nekonalo,“ uvedla Šnajdrová.

Na běžnou zumbu chodí přibližně 30 až 40 lidí, takže zájem byl opravdu obrovský. Víkendová neon zumba byla určena nejen ženám, ale i mužům. Po těch byste se ale v sále sháněli marně, ale že i pro ně je tento sport určen, se můžete dočíst i na webových stránkách zumbaholky.cz.

Sál tak nakonec plně ovládly ženy, a to všech věkových kategorií. Vlastně ne! Později dorazil i jeden, tolik očekávaný muž a jak Lenka Šnajdrová dodává, muži jsou na zumbě stále nedostatkovým zbožím!

Tomáš Ježek