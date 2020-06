Boleslavsko potrápila koncem května roku 2010 velká voda! Nejhůř dopadla obec Doubravička. V Čejeticích zaplavilo bahno silnici, v Podlázkách byla pod vodou silnice.

Velká voda se prohnala obcí Doubravička nedaleko Bezna na Mladoboleslavsku. | Foto: Deník/Pavel Svačina

„Je to neuvěřitelný, co ta voda dokáže. Během pár minut se tady objevila obrovská vlna, která zničila celou cestu kolem koupaliště do spodní části obce. Tlak vody shrnul asfalt z cesty jako krabičky od sirek a nahrnul jej na zábradlí koupaliště,“ popisovali tehdy místní obyvatelé.