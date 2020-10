„Přijde, nepřijde? Už to trvá hodiny, asi zmrzneme,“ skalní fanoušci stepují u brány bývalé věznice v Mladé Boleslavi a doufají, že uloví autogram či dokonce fotku svého idolu – herce Toma Cruise, jedné z největší světových celebrit.



Jenže vysněný okamžik nepřichází. „Už tu čekáme 11 hodin!“ svěřila se dvojice fanoušků, dřímající videokameru v ruce. I ostatním už začíná lézt věčné čekání na nervy. Všichni jsou na kost promrzlí a snaží se zabavit, jak se dá. „Ale nevzdám se, Toma Cruise už asi nikdy naživo neuvidím, to už se nebude opakovat,“ má jasno dívka školního věku. Pokorně čeká i maminka dvou dětí s fotoaparátem, kterou sem vytáhli právě její potomci.

Co se točí v Mladé Boleslavi?

Akční snímek bude čtvrtým pokračováním veleúspěšné série Mission: Impossible. Je pravděpodobné, že děj se odehrává v Rusku. Do kin má jít snímek v roce 2011.

Všem je ale jasné, že Tom Cruise je stále uvnitř oploceného a ostrou ochrankou střeženého areálu. Jeho velké BMW černé barvy parkuje stále přímo před branou. Auto Toma Cruise poznáte snadno. Všechna mají za okny kartičku s pořadovým číslem, to hercovo je pochopitelně označeno jako Car 1.

Kolem půl desáté hodiny v noci přichází naděje. Cruisův řidič přichází zahřát interiér vozu, nastartuje motor a do přihrádek pro nápoje dává pití, aby měl herec občerstvení na cestu. „Tak to už asi brzo pojede,“ věří promrzlí fanoušci. Jenže, když členové štábu běží se dvěma velkými hasičskými přístroji, je jasné, že uvnitř se ještě natáčí a že půjde o opravdu výbušné záběry. A bude se tedy ještě čekat.

Natáčeli akční scény ve vlaku?

Nikdo ale netuší, co se uvnitř bývalé věznice děje. Nakouknout lze jen v okamžiku, kdy vraty projde někdo ze štábu. Je zjevné, že uprostřed areálu stála maketa jakoby podlouhle rozpůleného vlaku. Je tedy jasné, že se natáčely trikové záběry nějaké honičky ve vlaku. Celou přední stěnu věznice pokrylo lešení a obrovské nasvícené plátno. To nejspíš poslouží k naklíčování trikových záběrů.

Těsně po půl jedenácté vychází šéf hercovi ochranky a prozrazuje fanouškům, že za to, jak na něj dlouho čekali, se Tom Cruise všem v klidu podepíše. Přichází sladká odměna, všichni se natěšeně lepí na vrata a čekají, kdy vyjde jejich celebrita. Plac zatím opouštějí další herci, kaskadéři, asistenti a další. Tak přijde už?

Ano, Tom Cruise přichází a fanynky jen vzdechnou. „Jééé, je krásnej.“ A opravdu, ačkoli mu je bez dvou let padesát, vypadá jako třicetiletý mládenec. Ve tváři jen spokojený úsměv. A hlavně – na nic si nehraje. Z fanoušků byl nadšený, všem se ochotně podepsal na fotografie a s někým se i nechal vyfotit. Ochranka dokonce umravňovala fotografy, aby nestrkali do dětí, Cruise totiž fotografy na rozdíl od fanoušků příliš nemusí. Po pár minutách je po všem. Celebrita nasedá do luxusního vozu a odjíždí směr Praha.

Tom Cruise: Natáčelo se nám dobře, máme skvělé fanoušky

Tome, prozraďte, co natáčíte v Mladé Boleslavi?

Děláme tady akční film, je v něm opravdu hodně akce a je to zábava. Moc se bavíme, jde nám to! Doufám, že se vám bude líbit a přijdete do kina.

Jak se vám líbí v Mladé Boleslavi?

Máte krásné město, celá ta lokalita je hezká. Natáčelo se nám tady moc dobře a vy jste opravdu skvělí, díky vám.

Pavel Svačina