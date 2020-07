„Bylo mi smutno z toho, jak místo příjemného parčíku u kostela na Starém Městě, je jen dlažba a šeď,“ říká Pavel Klouda.

Náhoda tomu chtěla a potkal se s člověkem, který má stejně jako on oblíbený film Mary Poppins. To byl zlomový okamžik. Spolu vytvořili duo Harlekýn a inspirováni umělcem z oblíbeného filmu přišli na nápad jak oživit alespoň kousek šedého města.

„Kdo z vás viděl film Mary Poppins, tak si vybaví všeumělce, který kreslí na chodník. A my jsme si řekli proč to nezkusit taky. Alespoň na chvíli oživíme kus šedého města,“ dodává hlavní postava dua Harlekýn.

Společnými silami vymysleli předlohu. Podle předlohy nakreslily obrysy, jimiž se při vytváření kresby budou řídit. Chodník rozkreslili do několika částí a pustili se do toho. Hlavními aktéry byli bývalí studenti a kamarádi, ze Března, z Bakova i z Boleslavi. Možnost zapojit se měla i veřejnost. Každý kolemjdoucí si mohl vyzkoušet jaké to je malovat na dlažební kostky. Harlekýn vše rád půjčil barevné křídy a umožnil tak obyčejným lidem podílet se na oživování šedého kousku města.