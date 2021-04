Podle Radka Zahrádky z Místní organizace Českého rybářského svazu Mladá Boleslav bylo vysazeno přes 40 tisíc kusů úhořů. „Šest kilogramů již bylo vysazeno do Jizery. Toto množství představuje 18 tisíc kusů,“ uvedl pro Deník Zahrádka.

Po šesti tisících kusech bylo úhoří monté vysazeno do Klenice od Sukorad po soutok Jizery, dále pak na Klenici od Bechova po Sukorady, také na Vlkavu a Mlynařice.

Ryby se podařilo mladoboleslavským rybářům získat díky dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. Dotace je podle Oty Hlaváče z rybářského svazu udělována z důvodu, že se úhoř stává ohroženým druhem a jeho světová populace je jen na jednom procentu původních počtů.

Do Sargasového moře se dostane jen zlomek ryb

„Úhoř se vytírá v Sargasovém moři, kam se ovšem díky různým nástrahám na řekách, jako jsou přehrady, jezy, turbíny, kde žije většinu života, dostává jen zlomek ryb,“ řekl Hlaváč.

Naopak dostat se do našich řek to mají malí úhoři, takzvané úhoří monté, přirozenou cestou, ještě těžší. Proto jsou úhoříci v ústích řek odchytáváni a transportováni po řekách zpět, kde z nich mohou vyrůst ryby, které se poté vrátí do moře k výtěru.

Podle Zahrádky vysazovaly úhoře také místní organizace v Benátkách, Bakově a Mnichově Hradišti.

Cena jednoho kilogramu malých úhořů je téměř 14 tisíc korun.

Tomáš Ježek