PŘED 10 LETY: Před valící vodou utíkali lidé z koupaliště

/FOTOGALERIE/ Pomalu to na Mladoboleslavsku vypadalo, že velká voda se tudy prohnala, aniž by napáchala větší problémy. Když už asi nikdo nečekal, že by se povodně mohly ještě objevit, dramaticky se v neděli 8. srpna 2010 rozvodnil místní potok Zábrdka.

Koupaliště v Dolní Bukovině bylo během pár minut celé pod vodou. | Foto: Deník/Tomáš Ježek

Během chvíle začal zaplavovat vše, co mu stálo v cestě. Pod vodou se ihned ocitlo koupaliště v Dolní Bukovině. Jak Boleslavskému deníku řekl starosta obce Václav Judl, vše bylo velmi rychlé. Voda se na koupaliště vyvalila během pár minut. Silné deště pravděpodobně enormně nasály louky, kterými potok protéká, a ty již další vodu nedokázaly pojmout. Odpoledne se pak voda začala hrnout z louky do areálu koupaliště. Poté se dostala ven i z koryta a zaplavila další část trávníku na koupališti. „Bylo zde několik stanů. Takže si je lidé začali rychle balit a zavčasu opustili kemp,“ uvedl přímo na místě starosta obce. Odběrové Covid centrum mění provozní dobu Přečíst článek › Nepomohly ani pytle s pískem. Voda se přes ně dostala i na vodní plochu koupaliště. Z azurově modré vody se tak během chvíle stávala hnědá. Pár desítek minut poté už modř byla jen v okrajové části koupaliště, avšak špinavá voda se stále hrnula dál a lidé začali areál rychle opouštět. Voda tekla k domům S obavami na rychlou vodní pohromu hleděli i lidé v Dolní Bukovině, mající u potoka své domky. Na pomoc ihned vyrazili hasiči, a kdo měl volné ruce, pomáhal s plněním pytlů s pískem. Podél rozlévajícího se potoka se urychleně stavěly protipovodňové zábrany. „Máme strach, kdo by neměl. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ uvedli tehdy místní lidé s tím, že celou noc budou situaci sledovat. Vlak smetl automobil nedaleko Dolního Bousova Přečíst článek › Tomáš Ježek, Pavel Svačina

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Redakce