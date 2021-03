Krásné ženy, krásní muži, krásné šaty, krásné nápady. Krásou to prostě o víkendu před deseti lety jen kypělo v mladoboleslavském obchodním centru Olympia. Jak Boleslavskému deníku řekl manažer centra Aleš Stupka, konala se zde už tradiční jarní módní přehlídka. A ujít si ji nenechaly všechny věkové kategorie.

„Tentokráte jsme se ji rozhodli pojmout trochu netradičně. Rozhodli jsme se jí přenést do pohádkového prostředí,“ uvedl manažer centra Stupka.

Že se vše bude točit kolem pohádky, bylo vidět už ze samotné dekorace. Modelky totiž vystupovaly z pomyslného hradu. Pohádkově celou akci moderovala i herečka Yvetta Blanarovičová.

Obchodní centrum na ni nevsadilo náhodou. „Připadá nám, že k pohádce má asi nejblíže. Je to profesionálka v této branži, takže proto jsme vsadili právě na ní,“ řekl Deníku dále Aleš Stupka.

K vidění byla řada modelů a známých značek. Podle Stupky šlo hlavně o ty, které je možné v Olympia centru navštívit. Své umění například předvedli i studenti ze střední oděvní školy v Lysé nad Labem.

„Jsou to opravdu překrásné modely. Člověk se vážně dostane do pohádky, ale na běžné nošení to asi jen tak nebude,“ hodnotily přihlížející ženy šaty na mladých modelkách.