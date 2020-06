Klapka, kamera, jedem! Přesně tyto pokyny mohli v červnu roku 2010 zachytit i chodci, míjející křížení Klaudiánovy a Lukášovy ulice v Mladé Boleslavi.

Filmařský štáb zde natáčel záběry do českého hraného dokumentu o životě jednoho skutečného špióna jménem Blake. Hlavní roli agenta získal německý herec Markus Kunze, po jeho boku se však zaskvěli i čeští herci – například Jan Révai nebo Jarka Brousková.

Film vypráví příběh reálného osudu dvojitého agenta George Blaka, jež pracoval jak pro britskou MI6, tak pro ruskou tajnou službu a dokázal uniknout i z londýnského vězení, aby nakonec zakotvil na půdě ruského nepřítele.

Kvůli natáčení se nedalo část dne parkovat na v části centra Mladé Boleslavi, hlavně na Českobratrském náměstí. Moderní auta by ve snímku laděném do minulosti poněkud neseděla. Projíždět tu několik hodin nesměla ani žádná auta. To vzhledem k rozkopanému Staroměstskému náměstí naštěstí nezpůsobilo žádné větší komplikace řidičům, kteří již stejně počítali s tím, že mají je jinudy.