Vše odstartovalo u Domu dětí a mládeže za Májem v Mladé Boleslavi, odkud krátce po patnácté hodině vyrazil masopustní průvod do ulic Mladé Boleslavi. Desítky masek doprovázelo koňské spřežení, na němž jela hudba.

Trasa vedla po třídě Václava Klementa, dále Husovou, Havlíčkovou a Jaselskou ulicí přes Českobratrské náměstí a Klaudiánovu ulici na Komenského náměstí. Zde masopustní účastníci požádali představitele města o povolení slavit masopust, zároveň z rukou náměstka primátora Mladé Boleslavi Daniela Marka převzali symbolický klíč od městské brány.

Poté přišla na řadu tradiční svatba. Oddávajícím nemohl být nikdo jiný, než náměstek Marek.

"Moc jsem se na to těšil. Vše jsme společně s ženami z Domu dětí a mládeže připravovali do odpoledních hodin. Moc se mi to líbilo a jsem velice rád, že dorazilo tolik lidí, ač jsou zrovna prázdniny," řekl Boleslavskému deníku náměstek Daniel Marek s tím, že když byl mladší, tak se podobných taškařic účastnil poměrně často. "Teď už není tolik času," dodal náměstek primátora.

Tomáš Ježek