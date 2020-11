Po 18. hodině uvízl ve stoupání v Zámecké ulici v Bělé pod Bezdězem kamion. Obnovit provoz na silnici se podařilo přibližně po hodině. Netrvalo ovšem příliš dlouho, aby na silnici od Mimoně na Mnichovo Hradiště poblíž Dolní Krupé zůstalo před stoupáním stát asi deset kamionů. Silnice zde byla velmi špatně průjezdná.

Motoristé přirovnávají počasí k bílé mlze. "Jel jsem z Dolního Bousova do Mnichova Hradiště. Hrůza. Nebylo vidět na metr. Navíc jsem jel ještě na letních gumách, takže situace katastrofická," uvedl pro Deník jeden z řidičů. Lepšit se situace začala až ve večerních hodinách, ovšem sníh z nebe padal neustále. V okolí Kněžmosta hlasili čtenáři kolem 20. hodiny 12 cm sněhu.

Chvíli po začátku sněžení vyrazila do ulic sněhová úklidová služba - sypače, prohrnovače, traktory a také desítky lidí s hrably a košťaty. "Strašná zima. Jedeme do deseti hodin a pak podle potřeby," uvedli v Kosmonosích uklízeči sněhu.

Nejinak tomu bylo i v Mladé Boleslavi. V 15 hodin vyjela do terénu veškerá technika firmy Compag, aby udržela sjízdné nejen silnice ale i schůdné chodníky. V 16 hodin vyšli a vyjeli do města a příměstských částí ručaři. Firma přitom předpokládá, že veškerá technika bude jezdit v tomto počasí nonstop. Potvrdil to Jan Rympl z firmy Compag.

Problémy měly ale také sanitky záchranné služby. "V tomto počasí jezdíme asi třetinovou rychlostí než obvykle," potvrdil Deníku řidič mladoboleslavské záchranné služby. Během odpoledne vyjely sanitky i do míst, kam od začátku sněžení ještě vůbec nikdo nevjel. No a aby výjezd záchranářského vozu byl co nejrychlejší a samozřejmě i nejbezpečnější, museli si zaměstnanci záchranné služby pravidelně prohazovat cestu od garáží k hlavní silnici.

Tomáš Ježek