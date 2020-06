Dámy v dobových kostýmech, historická auta a hlavně letadla! 8. dobový letecký den v Mladé Boleslavi přinesl řadu úžasných zážitků pro tisíce lidí. Ti zaplnili většinu pro návštěvníky vyhrazené plochy a obdivovali jeden letoun za druhým.

Už dopoledne mohli lidé využít placených vyhlídkových letů. Vždy po pěti zájemcích vzal do vzduchu například anglický pilot historického dopravního letadla De Havilland Dragon Rapide z 30. let minulého století.

„Vyhlídkový let jsem vyhrál v soutěži s odbory KOVO, byl to obrovský zážitek. Už v minulosti jsem letěl letadlem třeba na dovolenou, ale s tímhle se to nedá srovnat, byli jsme nízko a měli jsme krásný výhled na celé Mladoboleslavsko. V jednu chvíli jsme byli dokonce kousíček od škodováckého komínu. Pohled z výšky na Škodovku mě zajímal nejvíc,“ hodnotil jeden z účastníků vyhlídkového letu.

Hlavní pořadatel leteckého dne Vladimír Handlík z Nadace letadlo Metoděje Vlacha si velmi pochvaloval i přízeň počasí. „Dorazilo kolem šesti tisíc lidí, moc nás to těší. Mnoho vstupenek, asi přes 1300 pro své členy zakoupila také odborová organizace KOVO ve Škodě Auto, za což velmi děkujeme,“ řekl Deníku Vladimír Handlík.

Hlavní část leteckého dne od 16 hodin odstartoval ohlušující přílet stíhaček JAS 39 Gripen. Zájemci pak mohli obdivovat úhledně seřazenou flotilu letadel místního aeroklubu i nadace Letadlo Metoděje Vlacha. Řada letadel pak přiletěla jako hostující z různých koutů světa, například Anglie či Německa.

Návštěvníci tak viděli repliky letounů Grade, Sopwith Pup, Pfalz E1, Aeronca, Nieuport 12, Racek PB 6, Piper L4 či historického větroň Orlík VT 116.

Organizátoři chtěli divákům ukázat letadla od počátků letectví až po současnost. K vidění byla i akrobacie týmu The Flying Bulls, dvou amerických letounů Texan AT 6 a skupiny Bücker Jungmann.

Dobovou atmosféru doplnily i historické větroně Krajánek a Orlík tažené ve dvojvleku za historickým Brigadýrem s motorem Dorris a také letouny Aero 45 a nově postavená Tatra 101. Z místního aeroklubu se představila vicemistryně světa v plachtění Dana Nováková.

Celý letecký den pak zpestřily seskoky parašutistů, mnozí zájemci si pak zkusili i seskok v tandemu. „Bylo to parádní, moc jsme si to užili, přálo nám počasí, paráda,“ řekl Deníku Václav Volf, parašutista, který se specializuje na efektní a akrobatické seskoky. Ale přece jen si trochu postěžoval po tandemových seskocích. „Pořád tahám se 150kilovými chlapy, potřeboval bych, aby se někdy přihlásila i nějaká štíhlejší dívčina,“ smál se.

Závěr leteckého dne patřil horkovzdušným balonům, které z letiště odstartovaly směrem k Bělé pod Bezdězem na noční ohňovou show v rámci Bělského balonového hemžení.