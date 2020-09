Jak Boleslavskému deníku řekla jednatelka výjezdové skupiny hasičů v Dobrovici Květa Klacková Steklá, na březích koupaliště v Týnci se sešlo několik sborů z nejbližšího okolí. Vodu do hadic sálo celkem sedm strojů.

Noční hasičské vystoupení se „jelo“ naostro. „Necvičili jsme vůbec. Zkoušku jsme chtěli dělat 13. srpna, ovšem někteří z nás odjeli pomáhat do zaplavených oblastí. To samozřejmě bylo přednější, takže to celé bylo naostro,“ uvedla jednatelka.

Vodní plochu ze země osvětlovalo několik barevných reflektorů. Zda za zvuku hudby stříkat vzhůru k nebi, nebo jen do vodní hladiny, nebylo pro hasiče nic složitého. „Domluvili jsme si, podle toho kdo kde stál, barvy a na dirigentovy pokyny, za pomoci červeného nebo modrého světla baterky, reagovaly i proudnice,“ řekla dále Květa Klacková Steklá s tím, že inspiraci našli hasiči na youtube.com, kde jejich hasičští kolegové z Mimoně už podobnou akci uspořádali a video zde umístili.

No a protože byla celá akce určena převážně dětem, nechyběl po celý den zajímavý program. Na děti čekaly soutěže a hry. Následoval lampiónový průvod, který vyšel od budovy hasičské zbrojnice a došel až na týnecké koupaliště. Předtančení patřilo orientační tanečnici a poté už na řadu přišla samotná fontána.

