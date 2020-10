Obrovský nával v těchto dnech zažívá například lékařka Ludmila Grofová z Mladé Boleslavi. „Nejhorší den je pondělí, kdy nám volá jeden pacient za druhým,“ popsala Grofová s tím, že právě před týdnem poslala na vyšetření kvůli koronaviru více než dvacet lidí.

V tuto chvíli si prý nedokáže představit, že by lékaři měli plošně testovat pacienty na koronavirus, jak navrhovalo ministerstvo zdravotnictví. „Je to problém i kvůli tomu, že by se nám setkávali zdraví s nemocnými,“ zmínila boleslavská lékařka.

V současné době její ordinaci navštěvuje mnoho lidí, u nichž propukají klasické podzimní virózy. Situace je složitá, jelikož se podle počínajících příznaků nedá rozeznat, jestli daný pacient nemá náhodou zrovna koronavirus.

Těžkou situaci mají také v ordinaci další lékařky Lenky Lískovcové. I u ní je obrovský nával. Každý den jim v ordinaci na všech třech linkách zvoní desítky telefonátů. „Chodím do práce i o víkendu a budu muset přijít i ve státní svátek, docházejí nám síly,“ uvedla lékařka. A také připomněla, že lékaři nemají na starost jen pacienty s virovými onemocněními, jak se v současné době může zdát.

„Musíme pokračovat v soustavné péči o naše pacienty, staráme se o kardiaky, diabetiky nebo o starší pacienty s kombinovanými diagnózami. Nemůžeme hodit přes palubu necovid pacienty,“ podotkla Lenka Lískovcová.

Problémy však podle ní mnohdy dělají také sami pacienti. Do čekárny se například dobýval člověk s kašlem, který chtěl mezi objednané kardiaky. Další pak nosí roušku jen tak „na půl žerdi“, tedy mají vystrčený nos, a v takových případech musí doktoři neustále upozorňovat na správné používání ochranných pomůcek.

Lékaři jsou pořád jenom lidi

Strasti prožívá také pediatrička Lenka Kvapilová. „V Boleslavi je hodně covid pozitivních, každý den píšeme spoustu žádanek, musíme posílat na testy, a to nás hodně zdržuje,“ zmínila lékařka.

Rodiče jejích dětských pacientů se často bojí. A tak se stává, že děti odhlašují třeba z plánovaného očkování, musí se pak přeobjednávat a kumulují se v ordinaci. Aby Lenka Kvapilová zvládla všechny své povinnosti, tak v práci tráví mnoho hodin navíc.

Sama je přitom matkou a na péči o své potomky si nemůže vzít, na rozdíl od mnoha jiných profesí, volno. „Osobně mám větší problém ne jako lékař, ale spíš jako rodič, protože já jsem o nějakou tu hodinu déle v ordinaci, pak jdu za dětmi, ty musím nakrmit, jít s nimi na procházku a pak ještě večer uvařit, to je fuška,“ podotkla lékařka.

Lenka Kvapilová říká: „Rizikový kontakt je, pokud jsme s nakaženým do čtvrt hodiny, a to i v případě, je-li kontakt nechráněný, důležitá je i dvoumetrová vzdálenost. Pokud je kontakt v roušce, respirátoru delší než čtvrt hodiny, tak také není rizikový.“

Pravidla pro pacienty:



- Ke všem lékařům je zapotřebí objednávat se telefonicky.



- Pokud se nemůžete dovolat, což se nyní stává často, pošlete mail.



- Do ordinace je nutná rouška, která musí chránit ústa a nos.



- Lékaři v ordinacích vytvářejí pacientům bezpečné prostředí, vše dezinfikují po každém návštěvníkovi a výrazně větrají.



- Během pár minut v ordinaci k nakažení covidem nedochází.