Pražské výstaviště v Holešovicích bude o víkendu 27. a 28. dubna hostit u Prague Bike Fest. Hlavním partnerem festivalu zasvěcenému milovníkům cyklistiky je mladoboleslavská Škoda Auto, která zde představí vlastní expozici s bohatým programem pro všechny věkové kategorie.

Cyklista. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Libor Šedivák, vedoucí marketingu českého zastoupení Škoda Auto, sdělil, že Prague Bike Fest je pro Škodu Auto příležitostí pro zahájení letošní sezony. „K tomuto svátku cyklistiky budeme chtít přispět jedinečnými zážitky. Jako značka, která je dlouhodobě hrdým partnerem všech cyklistů, se na setkání s početnou cyklistickou rodinou srdečně těšíme. Jsem přesvědčen, že naše expozice osloví všechny návštěvníky,“ sdělil.

Expozice značky Škoda na venkovní ploše před Křižíkovým pavilonem uvítá všechny návštěvníky v sobotu 27. dubna od 10 do 19 hodin a v neděli 28. dubna od 10 do 18 hodin. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet cyklistické simulátory Rouvy a zažít na vlastní kůži sprint na kole na 900 metrů. Dalším lákadlem bude nový mobilní trenažér. Tento simulátor upozorňuje na rizika v provozu zobrazením dopravních situací ve virtuální realitě s pomocí pohyblivého trenažéru vozidla. Návštěvníkům tak umožní ocitnout se v prostředí, které se co nejvíce blíží skutečným nebezpečným momentům, a ověřit si svoji správnou reakci. Zájemci se budou moci naživo seznámit i s nejnovějšími modely Škoda – modely Superb a SUV Kodiaq nové generace. Nejmenší účastníci se mohou těšit na oblíbené dětské dopravní hřiště s dětskými koly a odrážedly.

Prague Bike Fest je v Česku ojedinělá akce, a to svým zaměřením i pestrým programem. Festival láká jak příznivce cyklistiky, tak zájemce o adrenalinovou podívanou. Během víkendu se střídají prezentace a zážitky pro rodiny s dětmi, nadšené vyznavače různých cyklistických disciplín i hobby jezdce. Přehlídka je určena zejména pro aktivní fanoušky jízdy na kole, bohatý scénář však osloví i další návštěvníky. Hlavní programovou část naplní cyklistické zážitky, testování nových kol, servis pro kola návštěvníků, vyjížďky a soutěže v areálu výstaviště i na přilehlých cyklotrasách. Součástí festivalu bude expozice řady novinek pro klasické cyklisty i vyznavače elektrokol. Chybět nebude relaxační zóna či dětské centrum.