Zastávka na straně u radnice je označena jako A, u parkoviště jako B. Obě stanice mají přístřešky, lavičky a další vybavení pro pohodlné čekání na spoje.

„Vše se pevně usadí až s obvyklou prosincovou změnou v jízdních řádech, kdy budou některé linky z nových zastávek u náměstí prodlouženy až na dopravní terminál. Půjde například o rychlíkovou linku 260230 z Mnichova Hradiště do Mladé Boleslavi, linku 260290 do Rokytné nebo 260320 směr Sychrov a Kruhy,“ uvádí provozovatel autobusové dopravy na Mladoboleslavsku Arriva střední Čechy.

Jak to pojede?

linka 260005 Mladá Boleslav – Mimoň zastavuje stále v náhradní zastávce MH, náměstí v Palackého ulici, do nových zastávek u náměstí nejede. Od 13. prosince se změnou jízdních řádů bude zastavovat pouze ve stanicích MH, zdravotní středisko a MH, Klášterská. Náhradní zastávka v Palackého ulici bude k 13. prosinci zrušena;

linka 260290 Mnichovo Hradiště – Rokytá, spoj č. 4 v 6:38 z Rokyté zastavuje stále v náhradní zastávce MH, náměstí v Palackého ulici, do nové zastávky u náměstí nejede. Od 13. prosince se změnou jízdních řádů bude zastavovat pouze ve stanicích MH, Klášterská a MH, zdravotní středisko, kde navazuje na libereckou linku do směru do Mladé Boleslavi. Náhradní zastávka v Palackého ulici bude k 13. prosinci zrušena;

linka 541381 Osečná – Praha odjede z nové zastávky MH, náměstí ze stanoviště A pouze v neděli spojem s odjezdem v 14:15 do Lázní Kundratice. Ostatní spoje pojedou přes náhradní zastávky MH, náměstí v Palackého ulici. Od 13. prosince se změnou jízdních řádů budou tyto tři spoje zastavovat pouze ve stanici MH, zdravotní středisko. Náhradní zastávka v Palackého ulici bude k 13. prosinci zrušena.