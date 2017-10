Lukrativní pozemky u kina jsou na prodej

Mladá Boleslav – Město se už dlouho snaží marně prodat pozemek u hlavní silnice od Kosmonos za křižovatkou u kina Forum. Zelená plocha, na které se nacházejí tři panelové domy s čísly 1, 2 a 3, však stále leží ladem. Teď je však ve hře několik nabídek. Mezi zájemce patří i škodovka.

Mladá Boleslav má naději, že získá až dvě stě milionů korun. Podle primátora Raduana Nwelatiho přišla zatím nejvyšší nabídka, 202 miliony korun s benefity, od společnosti Rezidence Jičínská. „Projekt počítá se stavbou multifunkčního komplexu s administrativními budovami a byty. Zastavěna by měla být plocha na sedmdesáti procentech pozemku, kde by vzniklo skoro 750 parkovacích míst, většinou pod zemí,“ uvedl primátor, podle kterého nabídka zahrnuje i převod deseti bytů a jednoho nebytového prostoru do majetku města.

Sedm set padesát parkovacích míst rovněž pod zemí patří ke druhé nejvyšší nabídce firmy Golenant, která by k částce 142,5 milionu korun věnovala městu dvacet bytů a jeden nebytový prostor v hodnotě 58,5 milionu korun. Dominantou zastavěné plochy, kde by se nacházely i byty, má být výšková administrativní budova.



Jen mírně nižší nabídku ve výši 141,3 milionu předložila městu firma Lobos Real Estate. Podle primátora však ve svém administrativním centru s bytovými domy městu žádné benefity nenabízí.

Míst na parkování plánuje firma Lobos Real Estate čtyři sta, asi devadesát z nich má přitom být v nadzemních podlažích.



Nabídku s nejnižší sumou, přesně 65,1 milionu korun, předložila firma Unimex Group.



„Ani ta nám benefity nenabízí, tvrdí ale, že má výhledově zájem řešit lokalitu v místě současného fotbalového stadionu, kde uvažuje o vzniku velkého sportovního multifunkčního centra,“ připomněl Nwelati.



Unimex chce vedle Fóra postavit 162 bytů, administrativní budovu a parkovací stání pro 520 aut, z toho 200 nadzemních.

Do hry před několika dny vstoupila také automobilka Škoda. Zastupitele požádala o odklad případného rozhodnutí nejméně o šest až devět měsíců. Firma totiž o odkupu prostranství vedle Fóra uvažuje.



„Škodovce bychom samozřejmě velmi rádi vyšli vstříc, je to pro nás strategický a důležitý partner, se kterým úspěšně realizujeme mnoho projektů. Problém ale vidím v tom, že devět měsíců je moc dlouhá doba, a obávám se, že ty velice zajímavé nabídky, které nám byly předloženy, už nemusí za tři čtvrtě roku platit,“ poznamenal boleslavský primátor, podle kterého je možnost získat do městského rozpočtu až dvě stě milionů korun lákavá, protože by je rád použil na rozvoj města.



Verdikt o mladoboleslavské lokalitě u Fóra přezdívané 1, 2, 3 zatím nepadl a pravděpodobně to ještě nějakou dobu potrvá.

V nejbližší době boleslavští zastupitelé rozhodnou, zda svému strategickému partnerovi dají čas na rozmyšlenou. V takovém případě by ale šli do rizika, že město za pozemky o rozloze čtrnáct set metrů čtverečních získá méně peněz.



Každý z účastníků výběrového řízení složil desetimilionovou kauci na účet města s tím, že mu bude v případě realizace vrácena nebo odečtena z kupní ceny.

Ze sociálních sítí:

Jaroslav Sekáč – Nechat zeleň.

Bartolomej Cortez Horváth – Zeleň, udělat park

Folprechtová Marinka – Je tam volné prostranství pro psy, nechce nic stavět, chodí tam venčit psa

Lukáš Knespl – Jedno z mála míst, kde mají psi volnost, kolik tu zůstane volných ploch a zeleně, když se vše zastaví a prodá?

Petr Kotolan – Nechat zeleň, hodí se tam

Nohynková Anna – prodat, ironie, příroda potřebuje víc zastavěných ploch a hodně betonu , ať je ve městě lépe a třebas nějaký velikánský obchoďák, hodně pater, ať mají lidé kde trávit volný čas

Jiří Výda – zeleň, zhotovit nějaký park, než něco stavět, ale vedení města si udělá stejně dle sebe, hlavně podle toho, kdo dá víc do kapsy

Tom Ridl - udělat novou zeleň

Janko Bikár – park a zeleň

Lukáš Myška – půlka parkoviště, půlka zeleň

Radek Dytrych – Administrativní komplex a bytový komplex s výškovými budovami, podzemním parkovištěm a stromy, květy, zelení obklopený areál, každopádně pokud se tam bude stavět, tak tam musí vyniknout něco originálního, praktického, ekologického a nadčasového. Přeci jen se jedná o exklusivní pozemek a neměl by ho získat jen tak někdo

Lukáš Abík – opět fraška, už je rozhodnuto

Katka Straková Sobotková – podzemní parkoviště a nad ním park

Pavel Adamec – Park

Iveta Lehejčková – rovnou pozemky věnovat ŠA ať je zastavěné celé město, v MB je přece tolik parků a míst, kde si děti můžou hrát…

Martina Klaus Knoblochová – odhlučnit a upravit, tráva je sice taky zeleň, ale klidně by mohli něco hezčího

Péťa Bj Janečková – proč zas zastavovat další kousek travnaté plochy, podzemní parkoviště a nad ním park

Nataša Škrípková – podzemní garážové stání a nad tím zeleň, stromy

Jana Szabová – zeleň, krásný park s lavičkami, betonu už máme ve městě dost