Odpověď na tuto otázku poskytla Tereza Sýkora Fliegerová, mluvčí středočeských hasičů: „Poslední aktualizace k požáru proběhla 29. června, kdy se odpad vyvážel a nechával dohořet. Je však možné, že je to ještě cítit.“ Při každém požáru sena či slámy se postupuje stejným způsobem. Odpad se vyveze do dostatečně velké vzdálenosti od hořícího objektu a pod dozorem hasičů dál prohořívá, protože úplné hašení by bylo finančně i časově náročné. Vždy je dbáno na splnění podmínek, aby to neohrozilo okolní prostranství ani obyvatele přilehlého místa.

K situaci se také vyjádřil starosta obce Sedlec Václav Hrabě.