Klub to připomíná na sociálních sítích. „Rodině Kabátových shořel byt a čtrnáctiletá Míša je nyní v motolské nemocnici v kómatu,“ informuje. Jednaosmdesátiletá babička dívky nepřežila; tatínek, který v době neštěstí, jehož příčiny se nadále vyšetřují, nebyl doma, přišel o všechno. „O neštěstí už ví i naši hráči, kteří se samozřejmě rozhodli pomoct,“ sděluje tým fanouškům s tím, že připojit se mohou i oni: odkazuje na finanční sbírku, která běží na dárcovském portálu Znesnáze21 .

Naše věrné fanoušky, rodinu Kabátových, postihla toto pondělí velká tragédie - shořel jim byt a čtrnáctiletá Míša je nyní v motolské nemocnici v komatu. O neštěstí už ví i naši hráči, kteří se samozřejmě rozhodli také pomoct.

Do Štědrého dne se zatím zapojilo 80 dárců, kteří poslali necelých 41 tisíc korun. Na rekonstrukci zničeného bytu ale bude Michal Kabát potřebovat podstatně vyšší částku. Cílem sbírky je shromáždit 250 tisíc. Pomáhá mu také Oblastní charita Jičín, jež nabídla jednak okamžitou podporu, jednak zřídila speciální sbírkové konto. Hned den po požáru; jakmile se podařilo sbírku zaregistrovat na krajském úřadu.

Co se v 20. prosince odpoledne bytě stalo a proč v domě v jičínské Školní ulici začalo hořet, není zatím jasné. Vysvětlit si to zatím nedokáže ani pan Michal. Ještě krátce před požárem si s dcerou Michaelou telefonoval; domlouvali se, že se později sejdou ve městě. V té chvíli jakýkoli náznak nenasvědčoval tomu, jaká hrůza se blíží. O deset minut později mu dívka volala znovu, zcela vyděšená a zjevně se už dusící kouřem: hoří – a s babičkou se nemohou dostat ven… Z bytu je vynesli je až hasiči. Seniorka nepřežila, školačku se podařilo úspěšně resuscitovat. Ve velmi vážném stavu ji napojenou na umělé plicní ventilaci transportoval vrtulník do pražského Motola.