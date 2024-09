Bleskové povodně mohou zasáhnout i místa, kde s nimi obyvatelé běžně nepočítají. Lidé v záplavových oblastech by měli mít připravená evakuační zavazadla, přesunout svá auta na vyšší místa a uložit cennosti do vyšších pater budov. Doporučuje se také připravit zásoby pitné vody a udržovat plně nabité mobilní telefony a záložní baterie.

I profesionální a dobrovolní hasiči jsou v plné pohotovosti, jak potvrdil generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Hasiči jsou neustále ve spojení s ČHMÚ a plánují posílit operační střediska.

Ministři i záchranné složky zdůrazňují, že ačkoli nechtějí vyvolávat paniku, je třeba, aby byli občané na nadcházející události dobře připraveni. "Pokud k záplavám skutečně dojde, chceme být včas a efektivně připraveni na jakoukoli situaci," uzavřel Hladík.

Situace na Boleslavsku

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu se okres Mladá Boleslav nachází v oblasti s vysokým stupněm nebezpečí. „V důsledku vydatných srážek očekáváme od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvyšší vzestupy s četným překročením 3. SPA předpokládáme až během soboty a neděle,“ informovali odborníci na platformě X.

Celou situaci sleduje i město Benátky nad Jizerou. „Město aktivovalo činnost povodňové a hlídkové služby, která pečlivě monitoruje aktuální stav a předpověď počasí a průtoku v řece Jizeře a jejích přítoků. V souvislosti s tím jsme v kontaktu se všemi složkami integrovaného záchranného systému včetně SDH Benátky nad Jizerou a Technickými službami města Benátky nad Jizerou.Všechny krizové složky města jsou v pohotovosti. Situaci stále monitorujeme,“ informují na svém Facebooku. Hladiny vodních toků se dají sledovat na webu ČHMÚ.

Pořadatelé na Boleslavsku své akce ruší či přesouvají do budov. Například jeden z koncertů na Valečově - Tři sestry - byl z důvodu počasí přeložen na 7. května 2025, obec Luštěnice zrušila plánovanou akci Ukončení léta, Festival kultur v Mladé Boleslavi se přesunul do Pluhárny, Fadrhonsova Dobrovice se přesunula do tamního divadla. Návštěvníci akcí by si měli vždy raději ověřit, zda nedošlo k přesunu či zrušení akce.

Kromě hasičů a policistů se na extrémní počasí připravují i České dráhy. Ty budou mít aktivované pohotovostní služby, jejichž úkolem bude zmírňovat dopady komplikací v provozu.

Asi nejničivější povodně zasáhly Boleslavsko v roce 2002, kdy se hovořilo o takzvané tisícileté vodě. Řeka Jizera se na většině míst vylila ze svých břehů a brala s sebou vše co mohla.