Technický dozor investora (TDI) - SENIOR - pozemní stavby, dopravní stavby, infrastruktura Prvotní informace: Zájemce žádáme o zaslání strukturovaného životopisu na e-mail: zivotopis@engitec-office.cz Schůzku je nutné sjednat telefonicky předem na tel. 733 550 169. Upřesňujicí informace: Technický dozor investora (TDI) - pozemní stavby a infrastruktura, specialista dopravní stavby. Kategorie SENIOR Popis činnosti: - Výkon technického dozoru investora - dle zaměření: provádění dopravních staveb a infrastruktury, pozemních staveb - Tvorba technických zadání pro realizaci stavby. - Zajišťování organizace výstavby - zpracovávání plánů organizace výstavby (POV) - Příprava a kompletace podkladů pro výběrová řízení. - Vedení technických jednání, přejímání dokončených stavebních výkonů. - Řešení problémů vznikajících při realizaci staveb, soupis vad a nedodělků daného díla, prověřování soupisů výkonů dodavatele, příprava reklamačního řízení, kontrola odstranění zjištěných nedostatků. - Kontrola vedení stavebního deníku a dodavatelských faktur, zápisy rozhodných skutečností do stavebního deníku, sledování realizace díla s ohledem na zadání investora, podmínky stavebního povolení, kontrola řešení případných změn díla, kontrola dokumentace se skut. provedením díla. - Zajišťování podkladů pro projektové práce, pořizování a zpracování obrazové dokumentace z průběhu provádění díla, kontrola použitých materiálů a jejich skladování. - Sledování realizace díla s ohledem na zadání investora, termínových plánů a soulad stavby s ním. - Evidence a zakládání všech osvědčení a záznamů z jednání - Příprava podkladů a dokumentů pro předání / převzetí díla (stavby). - Organizace a účast na předávacím / přejímacím řízení. - Předávání a přejímání staveniště, řešení skluzu stavebních prací. - Vlastní návrhy pro zlepšení efektivity a kvality realizovaného díla - Zpracování pravidelných či nepravidelných podkladů pro mamagement projektu Místo: Mladá Boleslav Vzdělání: ÚSO s praxí 5 let nebo VŠ + praxe v oboru zajišťování a dozoru výstavby v průmyslu Požadavky na uchazeče: znalost stavebního zákona a předpisů týkajících se dle specializace na dopravní a inženýrské stavby (infrastrukturu), pozemní stavby, předpisů týkajících se BOZP na stavbách, zkušenost v týmové práci na různých projektech. PC-dovednosti: Znalost práce s PC a SW MS Office, zkušenost MicroStation nebo AutoCAD pro architekty/stavebnictví nebo obdobnými programy pro stavebnictví, program Kros4 a databáze cen URS Řidičský průkaz sk. B, praxe v řízení osobních vozidel Ostatní požadavky: praxe v jednání s dodavateli staveb, se státní správou, samostatnost, pečlivost, odpovědnost, komunikativnost, organizační schopnosti, aktivní přístup k řešení úkolů, schopnost týmové práce a časová flexibilita. Nabízíme : Plný pracovní úvazek 8,0 hod./den, pracovní poměr na dobu neurčitou. Zapracování, uvedení do procesů a problematiky, práce v příjemném kolektivu, podpora při řešení problémů. Velmi dobrá příležitost pro posun ve Vašem profesním životě. Odměňování: Nástupní mzda dle stupně vzdělání (ÚSO+praxe, Dis, Bc., Ing., Mgr.) a dosavadní praxe od 59.000,- Kč. Možný další rozvoj a finanční postup. Nástup: od 02.01.2025 nebo dříve dle dohody. Zavolejte a přijďte se k nám informovat o rozšíření svých znalostí, schopností a obzorů v oblasti plánování výstavby moderní průmyslové výroby pro projekty, spojené s nastupující technologickou budoucností. Zájemce žádáme o zaslání strukturovaného životopisu na e-mail: zivotopis@engitec-office.cz Schůzku je nutné sjednat telefonicky předem na tel. 733 550 169. Zaměstnanecké výhody: Benefity: 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál, služební telefon, možnost stravování v areálu, další benefity 59 000 Kč

Detail nabízené práce