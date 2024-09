K páteční 19. hodině řešili hasiči po celém Středočeském kraji 167 mimořádných událostí, z nichž bylo 113 spojeno s počasím. Celkem 78 výjezdů bylo k popadaným stromům, sedmnáctkrát odstraňovali nebezpečné stavy a čtyřikrát čerpali vodu. Mezi pátečním večerem a sobotní 6. hodinou ranní řešili hasiči Středočeského kraje 263 událostí, z toho 55 spojených s povodněmi a 188 se silným větrem.

Přestože hladina Jizery stoupá, stále se drží v korytech. Před půlnocí z pátku na sobotu se hladina Jizery v Bakově nad Jizerou držela okolo 205 centimetrů, což je o více než 60 centimetrů oproti čtvrtečnímu ránu. Mezi půlnocí a 7. hodinou ranní vzrostla hladina na 357 centimetrů. První stupeň povodňové aktivity bude dle Českého hydrometeorologického ústavu vyhlášen při dosažení 480 cm, druhý stupeň při 510 centimetrech a třetí při 540 centimetrech. Dle prognóz by Jizera měla dosáhnout druhého stupně po půlnoci z neděle na pondělí, třetího stupně by dosáhnout prozatím neměla.

Mnichovo Hradiště plánuje v sobotu odpoledne stavět protipovodňovou stěnu, v níž bude ponechán pouze průjezd na Klášter, dokud to situace dovolí. „Lze očekávat, že k uzavření silnice na Klášter dojde v neděli kolem poledne, znamenat to bude značné dopravní komplikace - silniční most na Klášter ještě není v provozu a neumožňuje ani průjezd vozů IZS. Řidiči by v tomto případě museli Jizeru překonávat až ve Svijanech,“ informovalo město na svém Facebooku.

Protipovodňovou stěnou řeší situaci i v Benátkách nad Jizerou, kde řeku monitorují a nic nenechávají náhodě. Obyvatelé jsou pravidelně informováni na sociálních sítích i přes aplikaci MUNIPOLIS, stejně jako v okolních městech.

V Bakově nad Jizerou mají připraveny protipovodňové pytle, které budou v případě potřeby rozvezeny do ohrožených domácností. Stav Jizery je rovněž po celou dobu monitorován.

V LesoParku Důně v Kněžmostě byly již v pátek odpoledne popadané větve. Podobná situace panovala na všech místech na Boleslavsku. Uzavřen byl také park Štěpánka v Mladé Boleslavi nebo park v okolí zámku Skalsko. Návštěvníci se během víkendu nedostanou ani na hrad Valečov.

Problémy nastaly i na tratích a v domácnostech

Domácnosti zaznamenávaly výpadky elektřiny. Bez proudu se ocitli například v Mnichově Hradišti, Mečeříži nebo Bakově nad Jizerou. Po 22. hodině se problémy s dodávkou elektřiny prohloubily, výpadky pocítili v Dolním i Horním Slivně, Chotětově, Obrubech, Dolním Bousově, Slivínku nebo Vlčím Poli.

Problémy se nevyhnuly ani železniční trati. Mezi Bezdězem a Okny byla přerušena doprava v pátek 13. září před 20. hodinou z důvodu pádu stromu do trati. Po 22. hodině spadl strom do dráhy mezi Bezdězem a Bělou pod Bezdězem. Cestující by měli s problémy na trati počítat i v následujících dnech.