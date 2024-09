Český hydrometeorologický úřad aktualizoval výstrahu před povodňovými jevy, Boleslavsko již není v extrémním nebezpečí, ale pouze ve vysokém.

Hladina Jizery v Bakově nad Jizerou pokořila 480 centimetrů, což znamená, že byl vyhlášen 1. SPA, na 2. stupeň by se měla dostat za dalších 30 centimetrů, což by mohlo nastat v sobotu v 18 hodin. Dle prognóz by však třetího stupně dosáhnout neměla.

Situace v Bakově nad Jizerou 14. září 2024 | Video: Deník/ Michal Bílek

Mnichovo Hradiště během sobotního dopoledne vyhlásilo 2. SPA na Jizeře, odpoledne už to byl 3. stupeň. V Klášterské ulici se staví protipovodňové zábrany. Jizera v Předměřicích stoupla oproti začátku týdne o jeden metr, na 221 centimetrů, třetí stupeň povodňové aktivity však nehrozí, limit činí 677 centimetrů.

Ani Mladá Boleslav se neobešla bez problémů. „Podle momentálních predikcí by měla Jizera v 17 hodin dosáhnout prvního povodňového stupně a zhruba ve 20 hodin druhého. Situaci monitorujeme a jsme připraveni, věřím ale, že vše zvládneme v klidu,“uvedl primátor Jiří Bouška.

Na Boleslavsku mají problémy i vlaky, od České Lípy nabírají zpoždění v rozmezí od 30 minut do několika hodin. Strom v sobotu ráno spadl na trase do Staré Paky i na Mělník, dopravci zaváděli náhradní autobusovou dopravu. Strom spadl i na trati mezi Skalskem a Katusicemi. Krátce po poledni se zastavil provoz mezi Bělou pod Bezdězem a Bezdězem a Mladou Boleslaví a Chotětovem. České Dráhy vybízí cestující, aby nejezdili vlaky, pokud je to možné.

Hasiči zasahují u bezpočtu mimořádných událostí, především popadaných stromů, které s sebou občas strhnou dráty elektrického vedení nebo způsobí škody na majetku.

Během sobotního dopoledne bylo bez elektřiny mnoho obcí, ČEZ hlásil na 40 míst, kde byla zaznamenána porucha dodávky elektřiny.