Problém se ale, jak se zdá, brzy vyřeší. „Město ceduli nejprve chtělo nechat odstranit, nicméně ředitel městského bazénu projevil zájem o její využití. Chtějí z něj udělat poutač na krytý bazén, takže si nechali zhotovit potisk, který na ni přidělají. Aktuálně už by měl být hotov a ještě v tomto týdnu by se cedule měla změnit na směrovku k bazénu,“ potvrdila mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Informaci o novém využití poutače potvrdil také ředitel bazénu Aleš Macoun. Nová cedule by tam mohla být opravdu již v průběhu tohoto týdne. „Aktuálně máme jednoduchý vizuál a čekáme na samolepky,“ přiblížil Macoun.

Město podle Šárky Charouskové nikdy nezaznamenalo stížnost na to, že by k hotelu na základě informací z cedule dorazil turista a domáhal se zde ubytování. K výměně reklamního poutače ale dochází až potom, co na jeho zastaralost důrazně upozornila opoziční zastupitelka Jana Krumpholcová (Zelení) prostřednictvím Facebooku. „Už mě ty ohyzdné věci opravdu štvou, tak jsem sedla a poslala mail. Bude se s tím něco dít, nebo zas nic?“ uvažovala ještě před několika dny zastupitelka, která také poslala dotaz ohledně poutače primátorovi Raduanu Nwelatimu.