Jejich cílem bylo hematologicko-transfuzní oddělení, konstatovala policistka Lucie Nováková. S tím, že policisté společně s dalšími kolegy často pomáhají v situacích, kde jsou zranění lidé – a právě díky své profesi si uvědomují, jak moc je potřebné krev darovat. „Cílem akce bylo pomoci tam, kde je to potřebné, a motivovat k darování nejcennější tekutiny také ty, kteří o tomto kroku přemýšlejí, ale dosud k němu nepřistoupili,“ poznamenala Nováková.

Nejsou to slova jen tak do větru. Klaudiánova nemocnice se skutečně potýká s nedostatkem krve a potřebuje doplňovat její zásoby. Na dárce krve všech krevních skupin z Mladoboleslavska se obrací s výzvou, aby se elektronicky objednali na odběr krve i plazmy; transfúzní stanici je možné kontaktovat i telefonicky, a to na číslech 326 743 404 a 731 542 896.