Starosta Mnichova Hradiště a krajský zastupitel, který má na starosti právě dopravu, Ondřej Lochman (STAN), u této příležitosti uspořádal schůzku starostů obcí, které leží na trase Praha – Mnichovo Hradiště. Bylo zapotřebí řešit, jak budou věci fungovat po zanesení do systému Pražské integrované dopravy (PID). Ale i to jaké problémy na poli hromadného cestování vytvořil koronavirus. „Propad ve veřejné dopravě je obrovský – půl miliardy korun. Něco platí kraj, něco obce, něco dopravci,“ řekl Lochman.

Kraj nyní potřebuje všechno ufinancovat. I to byl důvod schůze starostů. Dlouhé roky je zde podle Lochmana jeden podstatný problém: některé obce platí na veřejnou dopravu mnoho a jiné vůbec nic. Integrace by mohla pomoci. Řada linek s ní zanikne, ale nahradí je nové spoje, které budou jezdit častěji. Pro cestující z toho plynou výhody. Doprava se jim ve finále zlevní. Na jednu jízdenku, která bude platit asi tři hodiny, budou moci cestovat po Středočeském kraji i Prahu. Po celém Boleslavsku bude platit mobilní aplikace PID Lítačka. Tu využijí cestující v autobusech i ve vlacích. Přes telefon jednoduše koupí jízdenku, kterou se pak budou moci prokazovat v dopravních prostředcích i revizorům.

Integrace by se měla týkat i městských autobusů, neboť zaintegrován by měl být i Dopravní podnik Mladá Boleslav. „My jsme jednali s PID, ale přerušil to covid. Čekám, že nás ještě osloví, a že budeme probírat nějaké technicko-IT-finanční záležitosti. Jsme ochotni se k tomu postavit čelem, ale musíme vědět tyto detaily. Pak nám to musí ještě schválit také rada města,“ sdělil ředitel Marek Džuvarovský.