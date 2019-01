Mladá Boleslav – V Mladé Boleslavi budou nadále poskytovat poradenství obyvatelům sociálních bytů. Současně se ale chystá i početně silnější sociální odbor pro všechny, kteří budou potřebovat poradit v nějaké svízelné situaci.

Jak uvedl 1. náměstek primátora Jiří Bouška, v rámci vystavěných sociálních bytů ve městě tu existuje pětiletá povinnost obyvatelům takovou pomoc poskytovat. „Sepsali jsme projekt, jeho realizátorem budou R-Mosty, kteří umí s lidmi dlouhodobě pracovat,“ řekl.

Současně se chystá posílení odboru sociálních věcí o šest lidí, kteří budou pracovat s potřebnými po celém území města. Ty však mladoboleslavská radnice stále hledá, posty obsazené nejsou. Primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati uvedl, že bude úkol pro odbor sociálních věcí získat ještě další dotaci, aby peníze pokryly i další potřeby v následujících letech.

Náměstek Jiří Bouška podotkl, že poradenství bude fungovat v takových oblastech, jaké lidé často řeší: když je potřeba vyřídit si hypotéku, půjčit si auto. „Jsou to běžné věci, které se nám mohou znát jasné, ale lidem to pomůže. Když někdo začne dlužit na nájmu nejdříve 20 tisíc, pak 50 tisíc, až mu vyskáče penále na 250 tisíc a má zkažený celý život. Je to taková práce na jednotlivých základních věcech, jak vyjít s rozpočtem v normální životní situaci, se kterou se třeba neumí někdo poprat,“ uvedl.