Obyvatelé Bělé pod Bezdězem budou mít od října možnost soustřeďovat popel z domácnosti v plastové popelnici, kterou jim město poskytne zdarma. Svoz popelnic budou zajišťovat technické služby od října do března příštího roku ve čtrnáctidenním intervalu, vždy v lichý čtvrtek. Popelnici obdrží ti, kteří vyplní dotazník na webu města. Druhou možností jak separovat popel v případě, kdy se majitel nemovitosti nezaregistruje, je zařízení vlastní popelnice s nápisem popel, která bude vyvezena stejným způsobem, jako 120litrová červená nádoba od města.

Někteří již tuto službu využívají, město však upozorňuje, že je nutné se znovu přihlásit vyplněním formuláře. Předešlé žádosti se se zavedením novinky ruší. Ke svozu popelu se tak každý rok budou muset zájemci přihlásit znovu.

Kapacita volných popelnic je omezena. „Možnost se o nádobu a svoz přihlásit je od čtvrtka 1. srpna 2024. Platí pravidlo, kdo se přihlásí dříve, má větší naději nádobu získat. Ty budou vydávány do volné kapacity,“ upozorňuje Dušan Hýbner, místostarosta města. K vydání popelnic dojde v prostoru sběrného dvora 10. a 17. září od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Třídění popelu má svá pravidla. „Do popelnice, která je určena pouze pro vývoz popela, nelze ukládat stavební suť, kamení, větve, výbušné látky, kapaliny, uhynulá zvířata, nebezpečný odpad, bioodpad a vytříditelné složky odpadu, jako je plast, tetrapak, papír, sklo čiré i barevné. Pokud nádoba bude obsahovat tyto složky, je to důvod k nevysypání,“ upozorňují na webu města. Obyvatelé si navíc musí dát pozor na to, aby byl popel dostatečně vychladlý a nedošlo tak k nechtěnému vznícení.