Záchrana mokřadu? Svět záchranářů může být na Boleslavsku, míní Robin Povšík

Zamýšlený edukačně zábavní areál Svět záchranářů by mohl vyrůst na Boleslavsku, což by pomohlo zachránit i mokřad Žabák v Lysé nad Labem. Alespoň si to myslí boleslavský zastupitel, šéf středočeské ČSSD a náměstek ministryně práce Robin Povšík.

Mokřad leží na kraji Lysé po pravé straně při příjezdu od Stratova. | Foto: archiv ochránců přírody

Jak už Deník dříve informoval, proti plánu postavit Svět záchranářů na mokřadu v Lysé nad Labem na Nymbursku se ozvalo již mnoho hlasů – od odborníků až po veřejnost. Téma je stále velice živé nejen v sousedním regionu a vyjádřil se k němu i Povšík, když koncem minulého týdne na svém facebookovém profilu zveřejnil myšlenku, kam by bylo možné komplex zasadit, aby mohl vyrůst, ale neobětoval se mokřad. „Zastavět mokřad kvůli Světu záchranářů v Lysé? Nebo centrum odpískat a zachránit mokřad? Obojí je blbost,“ předeslal ve svém příspěvku a zároveň navrhl, že by zajímavou variantou pro výstavbu mohla být lokalita Vrchbělá. Přímo pro Deník Robin Povšík zdůraznil, že myšlenku Světa záchranářů považuje za skvělou a chystá se také podívat do Karlových Varů, kde takový areál již funguje. „Je skvělé, že existují centra, kde se děti ale i dospělí dozvědí, jak se mají zachovat, když například začne hořet,“ zmínil Povšík. Myšlence prý fandí, navrhovanému umístění však nikoli. Zároveň ale netrvá na tom, aby se Středočeský kraj zabýval jeho nápadem. Podle Povšíkova názoru by areál mohl vzniknout i na některém brownfieldu v Milovicích, které s Lysou sousedí. Teď je podle něj vše v rukou středočeského hejtmanství. Krajští zastupitelé zatím přípravy na budoucí výstavbu Světa záchranářů u Lysé nad Labem pozastavili. Budoucnost mnoha akcí je nejasná. Někde se na ně i tak chystají Přečíst článek › S názorem Robina Povšíka se shoduje také opoziční zastupitelka Jana Krumholcová (Zelení). Ta by byla také mnohem raději, kdyby Svět záchranářů vznikl jinde. Připomněla, jaký význam má taková vodní plocha pro přírodu. „Mokřad zadržuje vodu a je to ideální forma, jak pomoci lepšímu vsakování vody. Tomu by pomohlo také odstranění meliorací, nevybetonované nádrže všeho druhu, tůňky nebo meandry,“ zmínila zastupitelka. Nápady Robina Povšíka během pár dnů obletěly internet, Středočeský kraj se jimi ale zatím nezabývá. „Varianta, o níž hovoří Robin Povšík, který není zastupitelem kraje, není na kraji oficiálně probírána,“ vysvětlila mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová. OBRAZEM: Na Noci kostelů v Boleslavi zněla vážná hudba Přečíst článek › Situace kolem lyského mokřadu je velmi složitá. Dokonce se objevují stále nové varianty řešení vzniklé situace. Pomocnou ruku nabídl mimo jiné Český svaz ochránců přírody, který tamním zastupitelům poslal dopis, v němž městu nabízí odkup pozemků, na nichž se mokřad nachází. O mokřadu se má hovořit i na středečním jednání lyských zastupitelů, na nějž se chystá i část zdejší veřejnosti, která nechce nechat lokalitu zastavět. Už dříve vyslovil podporu zachování mokřadu i ministr životního prostředí Richard Brabec.

