Městští policisté spolu s rybářskou stráží vyrazili zkontrolovat rybáře na Jizeře a říčce Klenici. „Celkem byly zkontrolované tři osoby chytající ryby. Ze strany městské policie byla provedena kontrola rybářských lístků, dále nepořádek v okolí vody a zbytek oprávnění si ve své kompetenci řešila rybářská stráž,“ uvedl ředitel Městské policie Mladá Boleslav Tomáš Kypta.

S rybáři měli strážníci nakonec nejmenší starosti. Při pohybu kolem řeky totiž objevili něco jiného, co vyžadovalo jejich pozornost – hned sedm mrtvých nutrií. „Na místo byli přivoláni hasiči, kteří pomocí přibližovacího háku uhynulé hlodavce přiblížili ke břehu a následně ve spolupráci se strážníky hlodavce vytáhli na břeh,“ doplnil Kypta.

Co přesně se zvířatům stalo, zda nebyla například otrávená, se už ale zřejmě nikdo nedozví. Těla nutrií totiž skončila v kafilérii. Podle Kypty takový nález v Mladé Boleslavi nemá, co do počtu uhynulých zvířat, obdoby.

Postup policie byl ale zcela standardní. Policisté jej aplikují vždy při nálezu zvířecích ostatků. A není jich málo. V průběhu roku 2018 sesbírali strážníci 288 mrtvých zvířat, šlo hlavně o králíky a holuby. Našli ale i kočky, ježky, potkany a dokonce i morčata, srny a jednoho sysla. Letos již policisté na veřejných prostranstvích sesbírali 49 různých uhynulých zvířat.