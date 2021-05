Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný Pomněnkový se, letos Policie ČR připomněla s Markem Ztraceným. Prostřednictvím krátkých spotů a textů svých písní v projektu „Ztracený ať zůstane jen jeden“ zpěvák vzkazuje, že někdy se problémy zdají horší, než vlastně jsou, že se dají řešit, a že není třeba před nimi utíkat. Poselství oblíbeného interpreta cílí zejména na náctileté. K dispozici jsou na sociálních sítích a webových stránkách PČR. Policisté také šířili osvětu ve školách v Mladoboleslavském okrese.

Policie připomíná Pomněnkový den | Foto: PČR

Tradici Pomněnkového dne si připomínáme od 80. let 20. století. Připadá na 25. května, kdy se v roce 1979 v New Yorku cestou do školy ztratil šestiletý Etan. V tu dobu kvetly pomněnky, proto je připomínka spojena právě s nimi. Kvůli Etanovi se tehdy rozběhlo rozsáhlé pátrání, včetně zveřejnění fotky na krabicích od mléka, ale nikdy nebyl nalezen.