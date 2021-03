Pro jistotu se vybavuji press kartou, ale mám v záloze i pracovní smlouvu a potvrzení z práce. Jistota je jistota.

K tomu, abych se dostala do Mladé Boleslavi, jsme si zvolila cestu autobusem. Bydlím v Jiřicích, tedy na samém předělu nymburského a boleslavského okresu. Ke svému překvapením vidím první policejní hlídku už na jiřické autobusové zastávce. Akorát od ní odjíždí kontrolovaný automobil. Zda se jednalo o běžnou kontrolu, nebo o kontrolu nových nařízení, nevím. Mně jede autobus.

„Asi od páté hodiny stálo policejní auto na zastávce v Jiřicích a kontrolovalo projíždějící vozidla ve směru do Benátek nad Jizerou,“ okomentoval situaci řidič autobusu Michal Astrab.

Policisté zde měli namátkově kontrolovat od páté ranní. Za normálních okolností na zastávce nebývají. Řidiče samotného, který pendluje mezi dvěma okresy nikdo po cestě do práce ani v práci nezastavil a nekontroloval. Jediná jeho zkušenost s policejní hlídkou je právě z Jiřic.

Když řidič nastartuje, policejní automobil se rozjíždí také. Až do Benátek nad Jizerou jede před námi a my očekáváme, že by nás policisté mohli v Benátkách na autobusovém nádraží zkontrolovat. Ti však odbočují směrem na Boleslav a my po odbavení cestujících také. Až do Boleslavi je cesta klidná.

Taxislužba hlídku nepotkala

Z řidičů taxislužeb, kteří od časného rána postávali u boleslavského Bondy centra, policejní hlídku v pondělí ráno nepotkal nikdo. Většina z nich byla v práci od sedmé ranní. „Jen jsem slyšel od kolegy, že byli policisté na Hlínovišti a tam kontrolovali,“ okomentoval jeden z řidičů. Podle řidiče Dušana Fialy by mohly být kontroly intenzivnější spíše až později, odpoledne.

Na autobusovém nádraží chvíli na to potkávám muže, který doplňuje výdejní boxy Zásilkovny. „Jel jsem od Prahy a policii jsem nepotkal,“ okomentoval ranní dění.

V tu ránu ale slyším něco o desetitisícové pokutě a nedá mi to, abych se nepřiblížila. Opodál je strážník městské policie se zaměstnancem bezpečnostní agentury. Ti autobusové nádraží hlídají běžně. Právě teď ale nekontrolují, kam mladík, u něhož stojí, vyrazil. Poučují jej o tom, že se už spoustu let na podobných místech nesmí kouřit.

A tak, jakmile mladík zmizí, jdu za muži zákona já. „Pán kouřil přímo pod cedulí s nápisem zákaz kouření. Dneska ale kontrolujeme i používání roušek a respirátorů. Zrovna vy byste tento typ neměla jít, má výdechový ventil,“ poučil mne policista a já jsem se pro jistotu odebrala do lékárny pro roušku, kterou mi doporučil použít zároveň s respirátorem.

Pospíchám, za chvíli z nástupiště číslo 10 pojede autobus na Prahu. Ten dneska musí překonat hranici okresů Mladá Boleslav, Nymburk, Praha východ a Praha. „Dneska jsem potkal policisty ve Staré Boleslavi a pak také na silnici k Mělnickému Vtelnu,“ popsal řidič Mihaila Ioan Sorin. Žádná hlídka ho však nezastavila a nekontrolovala jeho ani, cestující směřující z Prahy do Boleslavi nebo naopak. A mě najednou zvoní telefon. Zvedám jej a na druhé straně se ozývá automat, zase Mnichovo Hradiště! I tentokrát mne upozorňují na nová vládní nařízení. Mám pocit, že jsem se do Mobilního rozhlasu nepřihlásila zbytečně.

Policie zhodnotila pondělí

„V rámci celého Středočeského kraje jsou na 200 stanovištích více než dvě stovky policistů. Kontrolují nařízená vládní opatření. Výsledky jejich činnosti budeme mít k dispozici zítra ráno, nicméně mohu říct, že od nedělní půlnoci do pondělního rána policisté v rámci kraje provedli 2500 kontrol, tři desítky vozidel museli otočit,“ popsala aktuální situaci policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Ta zároveň zdůraznila, že od úterý 3. března bude policistům v kraji pomáhat 400 vojáků a dvě desítky celníků. „Lidé vesměs nařízení chápou, spolupracují a mají u sebe příslušné dokumenty. Hlídky respektují čestné prohlášení napsané rukou, ne každý měl možnost si jej před víkend vytisknout. Policisté zároveň mají formuláře vytištěné s sebou ve služebních vozech a zájemcům je rozdají,“ dodala mluvčí.