Boleslavští policisté by mohli mít novou služebnu

Policie v Mladé Boleslavi by mohla mít novou policejní stanici. Rada města schválila klíčový materiál, kterým rozhodla o výstavbě úplně nové budovy. Díky té by se policisté centralizovali do jednoho místa.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Matej Slávik

„Nový policejní objekt by měl nahradit čtyři stávající a zároveň, díky směně se státem, přinést možnost přestěhovat městskou policii do Tria, tedy blíže k lidem,“ uvedl náměstek primátora Robin Povšík (ČSSD). Nová budova má přinést větší komfort pro policisty, ale i pro občany. Městu bylo také garantováno, že se vznikem nové stanice by se do Mladé Boleslavi vrátila i agenda zbraní a střeliva, kvůli které nyní musí lidé jezdit do Mělníka. Trávení hrabošů by bylo hrozbou pro sýčka, varuje šéf ornitologů Přečíst článek › Podporu má tento projekt také ve vyšších kruzích. Vyjádřili ji jak ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), tak i policejní prezident Jan Švejnar. Podle předběžného harmonogramu by objekt mohl být zprovozněn v roce 2025. Pobyt u vody se během jediného okamžiku může změnit v tragédii Přečíst článek ›

