V Mladé Boleslavi budou o svátečních dnech ve střehu městští policisté, kteří budou dohlížet na dodržování vládních opatření. Důraz bude kladen na používání roušek, ale i případné porušování zákazu srocování. Stranou nezůstane ani dohled na dodržováním vyhlášky města o zákazu pití alkoholu na veřejnosti.

Živo pak může být o Velikonocích v Mnichově Hradišti. A to nejen kvůli svátkům a pomlázce, ale také kvůli tomu, že města a jeho okolí je zajímavý turistický cíl. A i v době karantény sem míří lidé na výlety. Už před čtrnácti dny kvůli tomu muselo město dokonce uzavřít parkoviště i odstavné plochy u cest „Lidé uzavírky respektují, ať se jedná o Drábské světničky nebo u Mužský. O Velikonocích bude záležet na počasí. Lidé už si ale zvykli na nařízení, ale ze strany policie bude zvýšený dohled,“ upozornil velitel Městské policie v Mnichově Hradišti Petr Kožený, který ale doufá, že si lidé a nebudou zbytečně riskovat.





V Kosmonosech nesnáze neočekávají. Podle starosty Eduarda Masarčíka byli místní obyvatelé v otázce karanténních opatření doposud ukáznění – a to i ti na ubytovnách. „Kromě toho, že se nám lidé vzájemně udávají, když vidí souseda na zahradě bez roušky, nemáme větší problémy. Nedochází nám tady ani třeba ke shlukování lidí v ulicích a podobně,“ podotkl Masarčík, který se tak se proto nadcházejícího prodlouženého velikonočního víkendu nijak neobává. Policie ale přesto bude mít posílené hlídky.





V Bělé pod Bezdězem očekávají, že vše půjde jako dosud – tedy, že lidé budou nařízení dodržovat. „Jak pozoruji situaci ve městě, tak se zatím nedělo nic mimořádného, takže důvěřuji našim občanům,“ uvedl místostarosta Bělé pod Bezdězem Jan Sýkora. Policisté ale i zde budou v pohotovosti.

Stejné je to i v Bakově nad Jizerou. „Doufáme, že lidé budou dodržovat to, co je dané,“ řekl velitel bakovské městské policie Aleš Konývka. S určitým posílením hlídek se ale zde ovšem počítá – pro jistotu, kdyby se počet lidí v ulicích přeci jenom navýšil.





V akci bude i Policie České republiky. Ta bude dohlížet nejen na dodržování protikoronavirových opatření. Posílí i hlídky na silnicích. „Policisté se intenzivněji zaměří na monitoring a dohled nad silničním provozem, mimo jiné i na dodržování rychlostních limitů,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.