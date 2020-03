„Šlo o prvních pětadvacet roušek, další nám předají na začátku týdne. Strážníci tyto roušky začali rozdávat lidem, kteří nemají prozatím zakrytá ústa a nos,“ popsal velitel městské policie Tomáš Kypta.

Policie však upozorňuje také na to, co by se dělo v případě, kdy lidé nepoužijí ústenku a strážníci je u toho načapají. Mohou totiž následovat značné potíže. Strážníci mají pravomoc výtečníky nahlásit ke správnímu řízení. K jeho projednání je pak kompetentní příslušný obecní úřad či obec s rozšířenou působnosti, v tomto případě tedy Mladá Boleslav. Výtečník pak může dostat trest jako kdyby spáchal jakýkoli jiný přestupek. Většina obyvatel města ale nařízení dodržuje.

Vietnamská komunita městu kromě roušek věnovala také finanční dar 50 tisíc korun na podporu boje se zákeřným virem.