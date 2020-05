„Sedmadvacet let jsem byl pracovníkem civilní obrany a mám s tím velkou zkušenost. K nám se to dostalo až o nějaký den později, přibližně 27. dubna,“ popsal Kukla

Objížděl tenkrát zemědělská družstva a pomocí dozimetru měřil radiaci, která se do Československa dostala.

„Už tenkrát mě zarazilo, jak pozdě se k nám informace o tak rozsáhlé katastrofě dostaly. Samozřejmě oni to moc nepublikovali. Až později jsme se dozvěděli o městečku Pripjať. V novinách tenkrát psali, že tam zahynuli jen tři lidé,“ poznamenal Kukla.

Vzpomíná také na to, že právě v roce 1986 rostlo v místních lesích velké množství hub, na které rád chodil. Toho, že by to mělo souvislost s jadernou elektrárnou a že zkonzumoval radioaktivní plodnice, se ale nebojí. Přední vědci totiž opakovaně tvrdili, že by člověk musel zkonzumovat stovky kilo hub, aby jej to mohlo nějak ohrozit.