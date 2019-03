Vzpomínky pamětníků na tuto neblahou událost českých dějin se různí. Jednu má i František Staněk z Mladé Boleslavi. Jeho tatínek tady totiž těsně před okupací otevřel drogerii U Dobré rady. „V roce 1939, kdy válka začala, táta krám otevřel. Při květnovém bombardování v roce 1945, těsně na konci války, mu přímo na obchod dopadla bomba. Tehdy byl naštěstí v Praze, takže se mu nic nestalo, z krámu ale nezbylo nic,“ uvedl před časem František Staněk.

Okupace se nevyhnula ani okolí Mladé Boleslavi. „Pamatuji si, že jsme ten den stáli s tatínkem u okna a dívali se, jak po silnici směrem od Turnova do Hradiště jezdí kolony německých aut. Na nich stáli vojáci s puškami v rukou. Všichni jsme se báli vyjít ven, protože ten, kdo by se jim připletl do cesty, mohl být zastřelen,“ vzpomínala pro Muzeum Mnichova Hradiště Růžena Šorejsová z Benátek nad Jizerou.