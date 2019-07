/FOTOGALERIE/ Jména Svoboda motor již dnešního dne nepatří na Mladoboleslavsku k těm nejčastěji skloňovaným a řadě lidí neříká vůbec nic. Přitom se svého času jednalo o podnik, který od dob svého vzniku roku 1926 až po svůj definitivní zánik v důsledku poválečného znárodnění dával práci stovkám zaměstnanců, vyrobil řadu legendárních traktorů a proslavil Kosmonosy široko daleko.

To vše díky píli Václava Svobody, původem vesnického synka z Dvorů u Nymburka, od dětství fascinovaného hospodářskými stroji. Václav Svoboda se po skončení základní školy vydal do Mladé Boleslavi, kde se vyučil a vypracoval v rostoucím podniku Laurin a Klement. Budoucí Škodovka mu ale začala být těsná, hlavou mu vířila spousta nápadů na vlastní vynálezy a tak se rozhodl zřídit si vlastní dílnu, v níž se věnoval výrobě elektromotorů a benzinových motorů. Spojil se a zase rozešel se dvěma společníky, ale koneckonců se mu nevedlo špatně, a tak roku 1926 Václav Svoboda kupuje volný tovární objekt v Kosmonosích, nabírá zaměstnance, pojmenuje podnik Svoboda motor a po několik let se věnuje výrobě elektromotorů, ale i mlátiček, brusek a dalších strojů.