Dlouhá cesta, kterou klub ušel, se započala v listopadu 1973, kdy byl na popud pánů Petra Kellera, Hanuše Pokorného, Oldřicha Pachovského, Lumíra Puldy a Miroslava Šubrta založen při TJ Karbo Benátky badmintonový oddíl. Skromné počátky v benátecké sokolovně, kde se parta nadšenců jednou týdně na jednom kurtu scházela, následuje roku 1976 povolení trénovat dvakrát týdně na dvou kurtech ve sportovní hale, po jejíž rekonstrukci počátkem 80. let trénují badmintonisté hned na čtyřech kurtech.

Mezi lety 1976 a 1988 se benátecký klub pohyboval spíše v nejnižších oblastních soutěžích, přelom následoval roku 1989, kdy se mu podařilo prorazit do vyšší oblastní soutěže. Čtyři roky nato (mezitím se klub osamostatňuje a přejmenovává na (BK 1973 KARBO Benátky nad Jizerou) je tu postup do druhé ligy a po úspěšné baráži následuje roku 1997 průlom do extraligy, kde zůstává benátecký badmintonový klub (ještě přejmenovaný BK 1973 DELTACAR spedition Benátky nad Jizerou a nakonec na BK 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s.) dodnes, přičemž pojizerské město od té doby celkem šestkrát pozlatil v mistrovství republiky družstev, nehledě na bezedný výčet individuálních úspěchů jednotlivých hráčů. (ks)