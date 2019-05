Na trase s celkem šesti zastaveními rozmístěnými po areálu parku malí návštěvníci plnili úkoly u klasických i moderních pohádkových postav - potkali Shreka s Fionou a naučili se s nimi základy třídění odpadu, jinde s princeznou krmili hladového draka nebo Elze a Olafovi z animované pohádky Ledové království pomáhali srovnat sněhové koule podle velikosti.

Pak zašli ještě za vodníkem a u pavouka prolezli "pavoučí" sítí. Akci se poštěstilo vydařené počasí: návštěvnost byla skutečně vysoká a děti i dospělí zářili spokojeností.

Své aktivity nabízela Lesní mateřská školka Nad Klenicí, hasiči předváděli za tenisovým klubem svoji techniku, stánek na akci měla Věda v ulicích i canisterapie. Celou akci pořádala mladoboleslavská společnost Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o.

Malovalo se na obličej, sportovalo, pletly se košíčky, tancovalo se, jedlo, pilo, veselilo, a to až do 19. hodiny, kdy se akce pomalu začala ukončovat - pomalu, protože děti by na zaplněném diskotékovém pódiu snad zůstaly nejraději do rána…