Osud volnočasového areálu na Staroměstském náměstí se začal měnit už na sklonku minulého roku. Na posledním zasedání zastupitelů tehdy několikrát padlo, že je málo navštěvován a jeho provoz se městu příliš nevyplatí. Nyní ho Mladá Boleslav nabízí do pronájmu. Potvrdil to Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

Budova magistrátu v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník / Jakub Šťástka

Kdy by byl areál k dispozici? To je na příštím provozovateli. „Není to ničím vázané, kdybychom se s někým dohodli, tak by byly prostory v rámci dvou až tří měsíců volné,“ vysvětlila mluvčí města Šárka Charousková. Město podle ní uvítá zájemce s rozumným nápadem, který by využití areálu dal nový směr.